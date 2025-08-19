"Через Європу": чому зустріч Зеленського, Трампа і Путіна під загрозою

Трамп, Путін і Зеленський / © ТСН.ua

Український дипломат, експосол у США Валерій Чалий заявив, що проведення тристоронньої зустрічі президентів України Володимира Зеленського, США — Дональда Трампа та Росії — Володимира Путіна наразі під великим питанням.

Про це він сказав в ефірі «24 Каналу».

За його словами, Кремль очікував, що Трамп просто нав’яже українському президенту свій сценарій переговорів, але цього не сталося через втручання європейських лідерів.

Чалий наголосив, що росіяни сподівалися на виконання своєї моделі, вже запропонованої раніше в Анкориджі, і хотіли, щоб вона була реалізована без змін.

«Здається, що цього не вдалося зробити. Тепер питання у тому, чи погодяться росіяни на тристоронню зустріч у такій консолідованій позиції, яка ще може змінюватися», — зазначив дипломат.

На зустрічах із лідерами Європи обговорювалися ключові питання, зокрема припинення вогню, повернення вкрадених дітей, полонених і журналістів. Чалий підкреслив, що Зеленський уже не зможе повністю підкоритися вимогам Кремля, як це очікували росіяни. В разі невиконання їхніх «хотілок» російська сторона може сама зірвати тристоронню зустріч.

Дипломат зазначив, що підтримка європейських країн у цих питаннях стає ключовим фактором, який визначатиме реалістичність проведення переговорів і можливість продуктивного діалогу між сторонами.

Нагадаємо, на думку політолога Андреаса Умланда, переговори між Україною та Росією не мають шансів на успіх. На його думку, Кремль не піде на поступки без додаткових санкцій і нових перемог Збройних сил України.

Він підкреслив, що позиції сторін надто різняться. Зокрема, Путін вимагає відведення українських військ та офіційного визнання окупації Криму, натомість Київ категорично відмовляється на це погоджуватися.

Зокрема, можлива зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна може відбутися в Угорщині. Після переговорів 18 серпня у Вашингтоні і Дональд Трамп, і Володимирр Зеленський висловили надію, що саміт стане кроком до тристоронніх перемовин із Путіним.