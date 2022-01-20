"Через його історичну місію": Назарбаєву збережуть частину повноважень

Назарбаєву довічно збережуть право виступати перед парламентом Казахстану.

Першому президенту Казахстану Нурсултану Назарбаєву збережуть право входити до складу Конституційної ради республіки, а також виступати в уряді та парламенті.

Про це повідомляє Tengrinews.kz з посиланням на поправки до конституційного закону.

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Поправки в головний документ країни нижня палата парламенту Мажіліс направила до верхньої палати - сенату.

"Першому президентові Казахстану Єлбаси через його історичну місію довічно належить право виступати перед парламентом та його палатами, на засіданнях уряду під час обговорення важливих для країни питань", - йдеться у поправках.

Експрезидент також зможе входити до складу Конституційної ради республіки. Втім, головування в Радбезі належатиме нинішньому президенту Касим-Жомарту Токаєву.

Слід зауважити, що Назарбаєв пішов у відставку з посади президента у 2019 році. Попри це він зберігав за собою посаду голови Ради безпеки країни. Втім, після початку протестів Токаєв оголосив усунення Назарбаєва з ціє посади. Таким чином він втратив останню посаду, де мав не представницьку функцію.

Нагадаємо, від початку січня в Казахстані тривали буремні протести, що переросли в збройні сутички. Одним з їхніх гасел стало "Діду, йди геть", яке адресоване батькові Алії Нурсултану Назарбаєву. Експрезидент жодного разу відтоді не з'являвся на люди. Втім, начебто підтримує дії свого наступника, президента Токаєва, який для наведення ладу в країні запросив до Казахстану війска ОДКБ - з Росії, Білорусі, Киргизстану та Вірменії. 19 січня в РФ заявивили, що всі війська ОДКБ покинули країну.

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