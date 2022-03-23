Через захоплення АЕС в Україні Фінляндія не видасть ліцензію електростанції, яку будує "Росатом"

Через захоплення АЕС в Україні Фінляндія не видасть ліцензію електростанції, яку будує "Росатом"

Ліцензію абсолютно неможливо видати, наголосили фінські урядовці.

Міністр економічного розвитку Фінляндії Міка Лінтіля заявив про абсолютну неможливість видачі ліцензії проєкту АЕС "Ханхікві", у будівництві якої бере участь "Росатом".

Про це міністр сказав під час дискусії в парламенті, пише фінське видання Yle.

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Лантіля сказав, що рішення про продовження проєкту АЕС "Ханхіківі" або зміну постачальника ухвалюють власники, але держава втрутиться на етапі розгляду заяви про видавання ліцензії.

"Коли розглядається питання про видачу ліцензії, на чільне місце ставляться спільні інтереси суспільства. У ситуації, коли у нас є великий власник, який порушив усі правила, так чи інакше пов'язані з ядерною енергетикою, та насильно захопив атомну електростанцію в іноземній державі, ліцензію абсолютно неможливо видати", – наголосив міністр.

Нагадаємо, упродовж війни в Україні Росія захопила дві українські атомні електростанції – ЧАЕС та ЗАЕС.