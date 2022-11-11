Чергова маячня Пєскова: у Кремлі заявляють, що можуть досягнути цілей "спецоперації" мирним шляхом

У Російській Федерації заявляють, що можуть завершити "спеціальну військову операцію" мирними переговорами.

Таку думку висловив речник російського президента Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМП.

У Кремлі наголошують, мовляв, "цілі досягнути можна і за допомогою переговорів". Втім, про яку саме мету йдеться, прессекретар Путіна не повідомив. Натомість звинуватив Україну у відмові від діалогу.

"Досягнути цілей "спецоперації" можна мирними переговорами, але вони зараз неможливі через позицію української сторони", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з РФ за умови зміни її риторики, а також тоді, коли країна-агресорка визнає себе окупантом. Глава держави наполягає на поверненні всіх територій України.

Крім того, презедент не один раз наголошував, що першим кроком до переговорів України та Росії має бути вихід окупаційних військ з нашої території.

Читайте також: