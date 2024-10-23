"Чергове фіаско": МЗС України відреагувало на підсумкову декларацію саміту БРІКС у Казані

У МЗС вважають провалом спроби Росії заручитися підтримкою учасників об'єднання БРІКС у війні проти України.

Про це пише пресслужба міністерства.

У коментарі МЗС звернуло особливу увагу на пункт 36 декларації, який стосується України. В ньому учасники саміту обмежились лише нагадуванням про власні національні позиції щодо ситуації в Україні та підтвердили відданість цілям і принципам Статуту ООН, мирному врегулюванню та дипломатії.

"Вважаємо, що цей текст фактично свідчить, що Росії не вдалося "експортувати" учасникам саміту БРІКС свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку та глобальної архітектури безпеки через агресію проти України", — йдеться в заяві МЗС.

Дипломати підкреслили, що спроби Москви нав'язати уявлення про нібито альтернативну позицію так званого Глобального Півдня щодо російської агресії проти України зазнали чергового фіаско. Декларація чітко продемонструвала відсутність єдиної позиції БРІКС щодо російської агресії.

"Саміт БРІКС лише вчергове засвідчив, що світова більшість залишається на боці України у її прагненні гарантувати встановлення справедливого миру", — підсумувало МЗС України.

Зазначимо, що цього року у БРІКС головує Росія, а головною подією в межах організації має стати саміт, який Кремль проводить 22-24 жовтня у Казані та на який запрошено велику кількість країн Глобального Півдня.

БРІКС – організація, яка була створена 2006 року чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм. Блок називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР). Окрім згаданих країн, до блоку входять Єгипет, Іран, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

Саміт БРІКС: Індія рятує своїх громадян, а Путін шукає шляхи обходу санкцій і підтримки війни

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