 "Черговий епізод гібридної агресії РФ": Україна відреагувала на втручання у вибори в Румунії

В МЗС наголосили, що агресія Кремля спрямована далеко за межі України, зокрема на держави ЄС та НАТО.

Міністерство закордонних справ України висловлює солідарність із Румунією на тлі безпрецедентної гібридної атаки Росії проти румунської демократії, про яку свідчать розсекречені цього тижня румунською владою дані.

Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС з приводу інформації про втручання Росії у вибори в Румунії.

"Зухвале втручання Росії у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити румунський народ конституційного права на вільне волевиявлення. Це черговий епізод ширшої гібридної агресії Росії проти Європи та решти вільного світу, яка вже виявлялася останнім часом в активних російських зусиллях з розхитування ситуації в Грузії, Молдові та низці інших країн", – йдеться у коментарі.

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МЗС зазначило, що факт втручання РФ у внутрішні справи Румунії лише підтверджує попередження України, що агресія Кремля спрямована далеко за межі України, зокрема на країни Євросоюзу та НАТО.

"Відповідь на такі російські загрози має бути спільною та рішучою, зокрема максимальна підтримка України в протидії російській агресії заради збереження стабільності в Європі та світі", – наголосили у відомстві.

В МЗС підкреслили, українці солідарні з румунським народом і сподіваються, що в надалі громадяни Румунії зможуть реалізувати своє виборче право без іноземних втручань.

Нагадаємо, у Румунії суд анулював результати першого туру президентських виборів. Це означає, що весь виборчий процес у Румунії відновиться в повному обсязі.

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