"Черговий інформаційний захід": у Міноборони заявили, що кораблі РФ ігнорували сигнал "SOS" українського судна

Ракетний катер "Ивановец" ЧФ і прикордонний сторожовий корабель "Безупречный" до українського судна не наближалися.

Кораблі Російської Федерації проігнорували сигнал SOS українського риболовецького судна. У відомстві зазначили, що інформація про це була поширена в той час, коли судно вже буксирувалось кораблем морської охорони Держприкордонслужби України в порт приписки Очаків.

Про це в суботу, 3 липня, повідомляє Міноборони України з посиланням на дані Головного управління розвідки.

"Поширена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну ОД-2592, яке вночі 3 липні потрапило в аварію в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві зазначили, що інформація про це була поширена в той час, коли судно вже буксирувалось кораблем морської охорони Держприкордонслужби України в порт приписки Очаків.

Також в Міноборони додали, що при цьому названі в російських інформаційних вкиданнях ракетний катер "Ивановец" ЧФ і прикордонний сторожовий корабель "Безупречный" прикордонної служби ФСБ РФ до українського судна не наближалися, незважаючи на отримання сигналу "SOS".

Нагадаємо, що українське судно в Чорному морі подало сигнал лиха. У нього відмовив двигун. Зараз його катером буксирують в порт Очакова. З усіма членами екіпажу все добре.

В Росії одразу ж заявили, що нібито направили ракетний катер на допомогу українському судну.

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