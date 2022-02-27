"Черговий воєнний злочин": з Білорусі по Києву ворог випустив крилату ракету

"Черговий воєнний злочин": з Білорусі по Києву ворог випустив крилату ракету

Крилату ракету, випущену з Білорусі по Києву, збили українські військові.

Повітряні Сили ЗС України близько години тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Це черговий воєнний злочин РБ і РФ", - заявив головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Окрім того, ВМС ЗС України вчергове зірвали висадку ворожого морського десанту у Чорноморській оперативній зоні.