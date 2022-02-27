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"Черговий воєнний злочин": з Білорусі по Києву ворог випустив крилату ракету

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"Черговий воєнний злочин": з Білорусі по Києву ворог випустив крилату ракету

Ілюстрація / Associated Press

Крилату ракету, випущену з Білорусі по Києву, збили українські військові.

Повітряні Сили ЗС України близько години тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Це черговий воєнний злочин РБ і РФ", - заявив головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Окрім того, ВМС ЗС України вчергове зірвали висадку ворожого морського десанту у Чорноморській оперативній зоні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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