“Чергує реанімаційна бригада”: українська омбудсменка відвідала Саакашавілі та розповіла про його стан

Ув'язнений політик під час голодування мав чотири кризи, дві з них — гіпертонічні.

У середу, 28 жовтня, уповноважена Верховної Ради України із прав людини Людмила Денісова поспілкувалася з українським політиком та експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі у в'язниці грузинського міста Руставі.

Українська омбудсменка після зустрічі розповіла журналістам про стан здоров’я ув’язненого, який оголосив голодування, називаючи свій арешт політично вмотивованим.

За словами Людмили Денісової, Саакашвілі уже мав чотири кризи – дві гіпертонічні та дві через погіршення показників крові. Стан здоров’я політика з кожним днем голодування погіршується.

“Біля дверей колонії чергує реанімаційна бригада, щоб зробити переливання крові, коли це стане необхідно, або зробити масаж серця в тому випадку, якщо виникне необхідність відновити функцію якогось важливого органу, і ми знаємо, що сьогодні, на 27-й день голодування, можливо, вони не зможуть цього зробити”, - сказала вона.

Денісова повідомила, що Міхеїл Саакашвілі відмовився від переведення до тюремної лікарні, оскільки вважає, що це є небезпечним для його життя.

“Він каже, що не перейде до тюремної лікарні, яка перебуває у 18-му закладі, бо вважає, що це небезпечно для його життя. Крім того, коли моя колега, Народний захисник Грузії, перевірила цю лікарню, вона підтвердила, що там немає тієї інфраструктури, яка потрібна, щоб надати йому допомогу в кризовій ситуації, в якій він може опинитися в будь-який час доби внаслідок голодування, тому він відмовляється від переведення”, - пояснила вона.

За її словами, експрезидент Грузії здає аналізи двічі на день.

Омбудсменка також звернулася до Спеціальної пенітенціарної служби Мін’юсту Грузії з проханням за необхідності надати Міхеїлу Саакашвілі медичну допомогу у клініці “Віва мед”, з якою підписано відповідну угоду.

Нагадаємо: Раніше експрезиденту Грузії Міхеїлу Саакашвілі у в'язниці зробили переливання крові. Своє рішення повернутись до Грузії колишній президент країни мотивував тим, що має намір взяти участь в протестах після місцевих виборів. Проте, на батьківщині він одразу був затриманий. Після арешту політик оголосив голодування і називає себе політв’язнем.

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