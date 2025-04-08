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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1227
Час на прочитання
1 хв

Чергові заяви Трампа та ситуація на фронті: головні новини ночі 8 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 8 квітня 2025 року:

  • Трамп запевнив, що не планує паузу у введенні мит проти інших держав Читати далі –>

  • Стармер пообіцяв, що Велика Британія не лякатиметься мит Трампа Читати далі –>

  • Трамп застосовуватиме для депортації з США закон 1798 року Читати далі –>

  • Трамп запевнив, що США проведуть прямі переговори з Іраном Читати далі –>

  • Торецьк, скоріш за все, буде втрачено — військовий оглядач Читати далі –>

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