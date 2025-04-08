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Чергові заяви Трампа та ситуація на фронті: головні новини ночі 8 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 8 квітня 2025 року:
Трамп запевнив, що не планує паузу у введенні мит проти інших держав Читати далі –>
Стармер пообіцяв, що Велика Британія не лякатиметься мит Трампа Читати далі –>
Трамп застосовуватиме для депортації з США закон 1798 року Читати далі –>
Трамп запевнив, що США проведуть прямі переговори з Іраном Читати далі –>
Торецьк, скоріш за все, буде втрачено — військовий оглядач Читати далі –>