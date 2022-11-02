Чернишов подав у відставку з посади міністра розвитку громад і територій

За даними ЗМІ, Чернишов може стати новим головою "Нафтогазу".

Олексій Чернишов подав у відставку 2 листопада з посади міністра розвитку громад і територій України.

Про це представник уряду в парламенті Тарас Мельничук повідомив у Мережі.

"У Верховній Раді Україні зареєстрована заява Чернишова О.М. про відставку з посади Міністра розвитку громад та територій України", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 листопада Кабмін звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". За інформацію ЗМІ, новим головою "Нафтогазу" може стати саме Чернишов. Задля цього 3 листопада парламентпланує розгляд кадрових питань, зокрема, щодо звільнення Чернишова а з Мінрегіону.

Керівника “Нафтогазу” звільнено – офіційна інформація від компанії

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