Чернишов вперше прокоментував "плівки Міндіча" та підозри у розкраданнях

Олексій Чернишов / © Facebook-сторінка Олексія Чернишова

Колишній віцепрем’єр та ексміністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов спростував свою причетність до ймовірних розкрадань у НАЕК “Енергоатом”. Він заявив, що “не впізнає себе” на так званих “плівках Міндіча”, хоча визнав, що голос на записах може бути схожий на його.

Про це він сказав журналістам перед засіданням ВАКС, де розглядається обрання йому запобіжного захожу.

За словами Чернишова, він не пам’ятає діалогів із записів, не знайомий із більшістю фігурантів справи, а самі плівки потребують експертизи.

“Я абсолютно заперечую все, що ми чули. Ми маємо дослідити контент і фізику тих плівок, отримати всі діалоги повністю та зробити експертизу, щоб переконатися, що йде мова саме про тих людей, про яких зараз говорили. Мене там немає і не може бути”, — заявив Чернишов перед початком засідання.

Зазначимо, що у Вищому антикорупційному суді відбувається засідання щодо обрання Олексію Чернишову запобіжного заходу.

Як повідомляє кореспондент ТСН.ua Олександр Романюк, прокурори просять суд призначити Олексію Чернишову тримання під вартою або запобіжний захід у вигляді застави у сумі 55 млн грн, мотивуючи тим, що він може впливати на слідство.

НАБУ та САП підозрюють Олексія Чернишова в незаконному збагаченні.

Згідно з матеріалами справи, Детективи задокументували передавання підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн дол. та майже 100 тис. євро готівкою. Кваліфікація: ст. 368–5 Кримінального кодексу України. У випадку доведення провини Олексію Чернишову загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі без права займати керівні посади протягом 3 років.

Нагадаємо, Чернишов фігурує у гучному корупційному скандалі щодо організації масштабної схеми “відкатів” у державному секторі енергетики. За даними ЗМІ, частина коштів могла надходити через його дружину, а нове розслідування стосується легалізації мільйонів через будівництво елітних маєтків у Козині.

За оцінками, чиновники отримали неправомірну вигоду на суму близько 16,8 млн грн у вигляді квартирних знижок: квадратний метр коштував 1–8 тис. грн замість ринкових 30 тис. грн.