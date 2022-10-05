"Червона кнопка" – це міф, створений ЗМІ": Жданов розповів, що насправді є у ядерній валізці

"Червона кнопка" – це вигадка засобів масової інформації, у ядерній валізці є коди для приведення в бойовий стан ядерного боєзаряду. І якщо президент РФ Володимир Путін наважиться на використання ядерної зброї, розвідки країн Заходу одразу дізнаються про загрозу з боку Росії.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю видання "ГОРДОН".

"Горезвісна "червона кнопка" – це міф, створений ЗМІ. У ядерній валізці є коди для приведення в бойовий стан ядерного боєзаряду. І процедура багаторівнева. І якщо на одному з рівнів відбудеться збій або її не буде виконано, то до пускової установки або засобу застосування коди не дійдуть... А з огляду на те, в якому стані виявилася техніка на тривалому зберіганні, я думаю, що і ядерні боєзаряди можуть виявитися в такому ж стані. До того ж РФ виробляла дуже невелику кількість (ядерних боєзарядів – Ред.), переважно стратегічних. А тактичних й оперативно-тактичних зарядів практично в Росії не виробляли", –сказав Жданов.

Експерт зазначає, що країни Захожу знають місця зберігання ядерної зброї у Росії, оскільки всі вони верифіковані за договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Також у випадку, якщо РФ захоче застосувати ядерну зброю, західна розвідка про це одразу дізнається.

"До речі, я весь час наводжу як приклад генерала (начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила – Ред.) Буданова. Він на початку літа якось сказав: "Коли закінчується в бункері у Путіна нарада, за п'ять хвилин стенограма лежить на столі у західних розвідслужб". Тому я думаю, що Захід про це знатиме одразу. План нашої війни Захід коли оголосив? Уже, до речі, рік минув. Тому вони чудово знатимуть про наміри Путіна", – наголосив Жданов.

Нагадаємо, раніше Жданов розповів, що в СРСР і тепер у Росії цю валізу носять показово під час поїздок очільників країни закордон. "У цій валізі є сейф, він має електронний замок, який спрацьовує при відбитку пальців чи сітківки ока, або і те й інше. Коли відкривають валізу, відкривають сейф, там є код. Код видається, прикладається до розпорядження і далі йде по команді вниз. На кожному етапі цей код звіряється і до нього додається якась частина. На кінцевому етапі, коли вводятьцей код, розблоковується рубка оператора, в якій розміщена "червона кнопка", натискається кнопка "пуск" і ракета здіймається зі стартової позиції", – пояснив Жданов.

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