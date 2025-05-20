“Червона лінія” Трампа: що може змусити президента США вийти з переговорного процесу

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп визнав, що може припинити свої посередницькі зусилля у переговорах між Україною та Росією, якщо в процесі хтось перетне «червону лінію», що існує в голові американського лідера.

Про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі у понеділок, 19 травня.

Коли Трампа запитали, чи є якась межа, що змусить його відступити та вийти з переговорів між Україною та Росією, він відповів, що має таку «червону лінію» в своїй голові, але не має наміру її розголошувати.

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«Так, вона у моїй голові, але це не те, що я збираюся оголосити», — зазначив Трамп.

Він також заявив, що США взагалі не повинні були вплутуватись у війну між Росією та Україною.

«Я роблю саме так, бо це не наша війна, і це не моя війна. Ми самі вплуталися в те, у що не повинні були вплутуватися. І нам було б набагато краще, і всім було б краще [якби США залишились осторонь — ред.], бо гірше не може бути. Це справжній безлад та смертельна пастка», — наголосив президент США.

Він також пояснив, чому не хоче визначати, де саме пролягає його «червона лінія» щодо мирних переговорів між Києвом та Москвою.

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«Я б сказав, що у мене є певна лінія, але я не хочу говорити, що це за лінія, тому що вважаю, що це зробить переговори ще важчими, ніж вони є», — зауважив Трамп.

Нагадаємо, Китай зробив заяву щодо переговорів Трампа та Путіна. Риторика Пекіна щодо завершення війни шляхом дипломатії є незмінною вже тривалий час.