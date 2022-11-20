Червона лінія у відносинах США та Китаю: Сі Цзіньпін попередив Байдена щодо Тайваню

На саміті G20 Сі Цзіньпін заявив, що Пекін ніколи не погодиться "на відокремлення Тайваню від Китаю".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Джо Байденом на саміті G20 в Індонезії заявив, що питання незалежності Тайваню є "червоною лінією у дипломатичних відносинах між країнами".

Про це розповів очільник МЗС Китаю Ван І, йдеться на сайті Міністерства закордонних справ країни.

Ван Ї заявив, що під час переговорів з Джо Байденом Сі Цзіньпін заявив, що Пекін ніколи не погодиться "на відокремлення Тайваню від Китаю".

"Сі Цзіньпін всебічно та систематично виклав походження тайванського питання та принципову позицію Китаю та чітко вказав, що питання Тайваню є стрижнем інтересів Китаю та ядром китайсько-американських відносин. Воно є головною непереборною червоною лінією в китайсько-американських відносинах", - сказав міністр закордонних справ Китаю.

Ескалація між Китаєм і Тайванем

Після візиту у серпні спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню напруження між Китаєм і Тайванем знову загострилося.

Згодом Морське командування КНР повідомило, що розпочинає військові навчання в Південнокитайському морі. Тайванські військові у відповідь розгорнули зенітні ракетні комплекси.

Джо Байден наголошує, що США захищатимуть острів Тайвань у разі китайського вторгнення.

Начальник військово-морських операцій США, адмірал Майкл Гілдей, заявив, що Збройні сили США повинні бути готові відповісти на можливе вторгнення Китаю до Тайваню вже цього року.

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