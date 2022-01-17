"Червона межа": Пєсков назвав нову причину, чому Росія залишить свої війська біля кордону з Україною

"Червона межа": Пєсков назвав нову причину, чому Росія залишить свої війська біля кордону з Україною

Пєсков заявив про "вторгнення" НАТО в Україну.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія наразі не буде відводити свої війська від українського кордону.

Про це сказав речник керівника країни-агресорки Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу CNN.

Спікер Путіна каже, що стягнуті до кордонів України війська РФ залишаться там, як "запобіжні заходи та реакція на напругу в регіоні, на недружню атмосферу".

"Вважаємо за потрібне тримати там війська, враховуючи напружену ситуацію і дуже недружній клімат, створений різними навчаннями бойової авіації НАТО, літаками-розвідниками НАТО, натовською військовою інфраструктурою, що наближається до наших кордонів", - заявив Пєсков.

За його словами, мовляв, такий розвиток подій підвів відносини РФ та НАТО до "червоної межі". Пєсков каже, що цю ситуацію російська сторона "не може більше терпіти", бо, на думку Кремля, це начебто "реальна загроза безпеці Росії".

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"І це було головною причиною, з якої президент Путін сказав: "Хлопці, для нас це реальна загроза"... Ми спостерігаємо поступове вторгнення НАТО на територію України зі своєю інфраструктурою, своїми інструкторами, запасами оборонного та наступального озброєння, навчання українських військових тощо", - висловився Пєсков.

Він додав, що Москва, мовляв, нікому не загрожує військовою операцією, але буде змушена вжити контрзаходів у разі подальшого розширення Альянсу.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі приїде до України. Жолі, зокрема, відвідає канадські війська, дислоковані в Україні для підтримки місцевих бійців.

Як повідомлялося, влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок повномасштабного вторгнення РФ до України і обіцяє застосувати обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.

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