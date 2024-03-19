"Червоні лінії" Росії: ISW проаналізував реакцію Путіна на заяву Макрона про війська в Україні

Багато з "червоних ліній" РФ є просто інформаційними операціями, спрямованими на стримування дій України та Заходу.

Президент Росії Володимир Путін прокоментував пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона відправити західні війська до України, заявивши, що персонал НАТО вже перебуває там. Таким чином Путін вважає, що Захід уже порушив "червону лінію", і що там стурбовані реакцією РФ на порушення "червоної лінії", якщо вона колись існувала.

Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Путін 18 березня заявив, що в Україні вже перебувають військові з країн-членів НАТО, включно з персоналом, який розмовляє французькою та англійською мовами. Президент РФ визнав заяву Макрона про те, що західний персонал виконуватиме "другорядні функції".

Путін також повторив тезу Кремля про можливість повномасштабного конфлікту між Росією та НАТО та удавану зацікавленість Москви в мирних переговорах, спрямованих на підрив підтримки України Заходом і на переконання західних країн підштовхнути Київ до переговорів, які зрештою підірвуть український суверенітет і територіальну цілісність.

Нещодавно видання Politico повідомило, що Франція готова створити коаліцію країн, які готові відправити західних військових до України. Це сталося після нещодавніх заяв Путіна про те, що "західні ескалації", як-от відправлення військових контингентів НАТО до України, можуть загрожувати ядерним конфліктом.

"Твердження Путіна про те, що західні військові вже діють в Україні, свідчить про те, що Путін вважає, що Захід уже порушив цю нібито "червону лінію", і, отже, Захід стурбований реакцією Росії на порушення "червоної лінії" (якщо вона колись існувала)", – йдеться у звіті ISW.

В Інституті нагадали, що раніше вже зазначали – українські сили та західна допомога державі кілька разів перетинали передбачувані "червоні лінії" Росії протягом війни, не викликаючи значної реакції РФ. Це вказує на те, що багато з "червоних ліній" Москви є, швидше за все, інформаційними операціями, спрямованими на стримування дій України та Заходу.

До слова, Путін також заявив, що він "нічого не знає" про вимогу Макрона про припинення вогню в Україні на час Олімпіади в Парижі.

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