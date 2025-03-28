"Червоні лінії", ситуація на фронті та допомога Європи: головне із брифінгу Зеленського

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський анонсував термінову зустріч представників генштабів «коаліції охочих» та розповів про ситуацію на фронті, зокрема в Курській області.

ТСН.ua зібрав головні заяви із брифінгу глави держави, які він зробив 28 березня.

Військова допомога з Європи

Підсумовуючи саміт у Парижі, Зеленський повідомив, що Україна отримає додаткову допомогу від Європи. Зокрема, європейці розширили доступ Україні до розвідданих, військових складів.

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Під час саміту лідери країн пообіцяли Україні додаткові оборонні пакети.

Також Зеленський анонсував нове засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться у квітні. За організацію відповідатимуть Велика Британія і Німеччина.

Крім того, Україна домовилася про ліцензії на виробництво засобів протиповітряної оборони, проводитиметься робота над отриманням ліцензії для деяких видів артилерії. Також Київ отримає додаткові інвестиції у виробництво українських дронів і ракет.

Термінова зустріч представників генштабів «коаліції охочих»

Впродовж тижня в Києві відбудеться термінова зустріч представників генштабів країн, які увійдуть до так званої «коаліції охочих».

Зеленський повідомив, що зустріч відбудеться у вузькому колі представників основних країн, які стовідсотково будуть готові до відправлення миротворчого контингенту до України.

Український президент повідомив, що під час цього візиту партнерам покажуть українську інфраструктуру.

Згодом відбудеться зустріч на рівні радників з національної безпеки та підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки.

Угода про корисні копалини

Глава держави заявив, що Україна офіційно отримала оновлений проєкт угоди зі США щодо корисних копалин у п’ятницю, 28 березня.

Президент зазначив, що наразі необхідно порівняти документи, чи це та сама угода, яку отримала віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Також він підкреслив, що це зовсім інший документ, ніж його попередні версії.

Зеленський наголосив, що зараз необхідно отримати конкретну рецензію від юристів щодо отриманої угоди, а також юридичний аналіз усіх раніше представлених договорів.

«Я сприйматиму ту угоду, яку офіційно отримала наша сторона. Формат змінено, давайте ми вивчимо цей формат і потім будемо говорити», — наголосив Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що в Конституції України чітко написано «кому що належить».

Ситуація на Курщині

Як повідомив глава держави, Сили оборони досі перебувають на території Курської області і роблять на цьому напрямку «можливе й неможливе».

Він наголосив, що війська ЗСУ не перебувають в оточенні.

На думку Зеленського, присутність ЗСУ на території Курської області є стримувальним моментом, щоб росіяни не почали вторгнення до Сумської області.

Він визнав, що Сил оборони перебувають «трошки нижче Курської області», фактично визнавши операцію ЗСУ у прикордонні Бєлгородської області, про що заявляли роспропагандисти.

Зеленський заявив, що Україна вживає заходів, щоб зменшити скупчення російських військ, зокрема південніше Курської області.

Він також посилався на перехоплення розмов окупантів, де ті сумніваються в наступі на Сумщину.

Успіхи на східних напрямках фронту

Силам оборони України вдалося досягти деяких успіхів на сході.

За словами Зеленського, «великого успіху» немає, але є певні позитивні зміни.

«Ніхто не каже, що є великий успіх. Але ми стримано говоримо, що зараз ситуація нормальна. Складна, але нормальна», — підкреслив Володимир Зеленський.

Удари РФ по українських енергооб’єктах

Зеленський повідомив, що на основі власного моніторингу Україна може чітко заявити, де Росія порушила свої зобов’язання щодо припинення вогню по енергетичних об’єктах.

Він підкреслив, що питання моніторингу дотримання енергетичного перемир’я є ключовим.

Глава держави пригадав, що після переговорів у Саудівській Аравії запропонував Умєрову визначити, хто відповідатиме за моніторинг угод, враховуючи минулі зриви перемир’я з РФ.

Зеленський зазначив, що йому відомо про те, що США обговорюють це з Саудівською Аравією, Туреччиною та Європою, але результати ще невідомі. Україна чітко дала зрозуміти: без моніторингу співпраця неможлива.

Також він додав, що за словами американської сторони, домовленість про припинення ударів по енергетичних об’єктах наступає від моменту публікації ухваленого в Саудівській Аравії документа.

Легітимність української влади

Зеленський розповів, чи визнають українську владу як легітимну у США та ЄС.

«Офіційно Білий дім уже відреагував на це, спростував навіть це (проведення виборів під час воєнного стану — Ред.) як ідею, сказавши, що у нас легітимна влада, я законнобраний президент і у нас обирає народ згідно з нашою Конституцією», — розповів глава держави.

За його словами, такої ж позиції про визнання української влади легітимною дотримуються Європейський Союз і всі європейські партнери.

«Всі спростували це (проведення виборів під час війни — Ред.) як можливість. Європейці додали, що розуміють, що президент України є законним легітимним президентом, а Путін є військовим злочинцем. Це така відповідь на сьогодні всього цивілізованого світу», — підсумував Зеленський.

«Червоні лінії» угоди про копалини

Зеленський наголосив, що головні «червоні лінії» були окреслені в рамковій угоді, яку українська сторона була готова підписати.

Також він пообіцяв повідомляти українському суспільству про всі ризиковані моменти угоди щодо корисних копалин, яку пропонує підписати адміністрація президента США.

«Якщо питання боргів порушується там, ми не будемо сприймати борги, як я і казав. Це для мене зрозумілі абсолютно речі, я їх не бачу. Якщо буде матися на увазі нова підтримка, нові пакети підтримки, і тоді США, напевне, можуть ставити ті чи інші умови, розуміючи, що безкоштовно ця команда нам нічого робити не буде», — наголосив Володимир Зеленський.

Припинення вогню в Чорному морі

Президент України уточнив, що угода про припинення вогню в Чорному морі передбачала не тільки заборону бойових дій, власне, в акваторії моря.

Її дія мала розповсюджуватися на інфраструктуру морських портів і міст, де є відповідні порти.

«Одеса та одеський регіон, тому що там є не тільки Одеса, але і порт Південний, а також важлива інфраструктура Миколаєва. Просто вона не працює, і ви знаєте чому. Тому що постійно під обстрілами. Всі розраховували на це, тому що була домовленість на Чорному морі, але без моніторингу нема що сказати», — додав президент.

Зеленський вважає пропозицію про моніторинг енергетики Саудівською Аравією «дивною», оскільки у неї немає необхідних ресурсів та експертів.

Проте він підтримує ідею залучення Туреччини до моніторингу безпеки в Чорному морі, оскільки вона, як й інші причорноморські країни (Румунія, Болгарія), а також США та ЄС, має відповідний досвід.

Водночас президент додав, що кандидатура Туреччини для моніторингу безпеки в Чорному морі була дуже логічною. Також до моніторингу можуть долучитися інші причорноморські країни (Румунія, Болгарія), а також США та ЄС, адже вони мають відповідний досвід.

Хто представлятиме РФ на переговорах

Зеленський припустив, що представляти Росію на майбутніх переговорах не обов’язково повинен російський президент Володимир Путін.

Він зазначив, що кремлівський диктатор — неадекватний переговірник, від якого важко добитися однозначних відповідей.

«Це як пінг-понг — те, що каже Путін. Не завжди можна отримати відповідь», — пояснив Зеленський.

Український президент вважає, що учасником переговорів з боку Росії може бути хтось інший, зокрема хтось із представників бізнесу.

Також Зеленський сподівається, що певні представники російської опозиції можуть представляти РФ на переговорах, якщо для цього буде підтримка Європи, США та України.

Нагадаємо, раніше український президент розкритикував заяви спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа.

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