Червоні лінії України: Стефанчук пояснив, які вимоги не готові переглядати на переговорах

Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук окреслив основні принципи, які Україна вважає непорушними в межах будь-якої майбутньої мирної угоди.

Про це він заявив під час виступу у шведському парламенті, коментуючи подальші дипломатичні кроки після звернення президента Володимира Зеленського до Швеції, повідомляє BBC.

Стефанчук наголосив, що Україна не прийме жодних домовленостей, які передбачають:

юридичне визнання окупованих Росією територій,

обмеження щодо роботи та розвитку Збройних сил України,

будь-які заборони чи обмеження на майбутні оборонні або політичні союзи держави.

За його словами, ці положення є «червоними лініями», які «ніхто не може порушити» під час мирних перемовин.

Голова парламенту також підкреслив, що вступ України до ЄС і НАТО має бути невід’ємною частиною будь-якого мирного плану, адже це — ключовий елемент довгострокової безпеки країни.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що у результаті конструктивних переговорів у Женеві 23 листопада представники США та України розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Сторони підтвердили значний прогрес в узгодженні позицій і домовилися, що майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати сталий і справедливий мир. Остаточні рішення у межах угоди ухвалюватимуть президенти обох країн.