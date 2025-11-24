ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
725
Час на прочитання
1 хв

Червоні лінії України: Стефанчук пояснив, які вимоги не готові переглядати на переговорах

Руслан Стефанчук заявив, що Україна не погодиться на визнання окупованих територій, обмеження ЗСУ або заборону на вступ до ЄС і НАТО.

Автор публікації
Кирило Шостак
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук окреслив основні принципи, які Україна вважає непорушними в межах будь-якої майбутньої мирної угоди.

Про це він заявив під час виступу у шведському парламенті, коментуючи подальші дипломатичні кроки після звернення президента Володимира Зеленського до Швеції, повідомляє BBC.

Стефанчук наголосив, що Україна не прийме жодних домовленостей, які передбачають:

  • юридичне визнання окупованих Росією територій,

  • обмеження щодо роботи та розвитку Збройних сил України,

  • будь-які заборони чи обмеження на майбутні оборонні або політичні союзи держави.

За його словами, ці положення є «червоними лініями», які «ніхто не може порушити» під час мирних перемовин.

Голова парламенту також підкреслив, що вступ України до ЄС і НАТО має бути невід’ємною частиною будь-якого мирного плану, адже це — ключовий елемент довгострокової безпеки країни.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що у результаті конструктивних переговорів у Женеві 23 листопада представники США та України розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Сторони підтвердили значний прогрес в узгодженні позицій і домовилися, що майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати сталий і справедливий мир. Остаточні рішення у межах угоди ухвалюватимуть президенти обох країн.

Дата публікації
Кількість переглядів
725
