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"Червоні лінії" України: в МЗС озвучили принципові позиції
В МЗС назвали три принципові позиції України щодо майбутнього мирного врегулювання.
На переговорах у Лондоні українська делегація чітко озвучила принципові позиції щодо майбутнього мирного врегулювання.
Про це на брифінгу 25 квітня заявив речник МЗС Георгій Тихий.
За словами Тихого, Україна тримається трьох принципових позицій:
Україна ніколи не визнає жодну зі своїх територій російською
Україна ніколи не погодиться на будь-яке обмеження своїх Збройних сил, оборонних спроможностей, або ж військової допомоги від партнерів
Жодна третя країна не має права вето на вибір України альянсів та Союзів
«Оце три принципові позиції, яких Україна дотримується. І це я можу вам підтвердити, що це лунало і на цих, і на інших переговорах. Це не є сюрпризом», — зазначив Тихий.
Нагадаємо, в ГУР озвучили три головні загрози для путінського режиму.