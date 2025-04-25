"Червоні лінії" України: в МЗС озвучили принципові позиції

Речник МЗС Георгій Тихий

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На переговорах у Лондоні українська делегація чітко озвучила принципові позиції щодо майбутнього мирного врегулювання.

Про це на брифінгу 25 квітня заявив речник МЗС Георгій Тихий.

За словами Тихого, Україна тримається трьох принципових позицій:

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Україна ніколи не визнає жодну зі своїх територій російською

Україна ніколи не погодиться на будь-яке обмеження своїх Збройних сил, оборонних спроможностей, або ж військової допомоги від партнерів

Жодна третя країна не має права вето на вибір України альянсів та Союзів

«Оце три принципові позиції, яких Україна дотримується. І це я можу вам підтвердити, що це лунало і на цих, і на інших переговорах. Це не є сюрпризом», — зазначив Тихий.

Нагадаємо, в ГУР озвучили три головні загрози для путінського режиму.