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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Червоні лінії" України: в МЗС озвучили принципові позиції

В МЗС назвали три принципові позиції України щодо майбутнього мирного врегулювання.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Речник МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий

На переговорах у Лондоні українська делегація чітко озвучила принципові позиції щодо майбутнього мирного врегулювання.

Про це на брифінгу 25 квітня заявив речник МЗС Георгій Тихий.

За словами Тихого, Україна тримається трьох принципових позицій:

  • Україна ніколи не визнає жодну зі своїх територій російською

  • Україна ніколи не погодиться на будь-яке обмеження своїх Збройних сил, оборонних спроможностей, або ж військової допомоги від партнерів

  • Жодна третя країна не має права вето на вибір України альянсів та Союзів

«Оце три принципові позиції, яких Україна дотримується. І це я можу вам підтвердити, що це лунало і на цих, і на інших переговорах. Це не є сюрпризом», — зазначив Тихий.

Нагадаємо, в ГУР озвучили три головні загрози для путінського режиму.

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