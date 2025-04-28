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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Червоні лінії ЄС: що готові прийняти європейці заради припинення війни в Україні

Як зазначають джерела, питання визнання російського контролю над окупованими територіями може стати предметом обговорення.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Демонстрація у Європі

Демонстрація у Європі / © Associated Press

У разі можливого мирного врегулювання війни в Україні європейські країни визначили для себе принципові межі поступок.

Як пише ”Радіо Свобода” з посиланням на свої джерела, визнання Криму частиною Росії де-юре не розглядається — це можливо лише в разі, якщо сама Україна погодиться на такий крок.

Водночас питання фактичного визнання російського контролю над нині окупованими територіями може стати предметом окремого обговорення. Також серед європейських дипломатів спостерігається готовність змиритися з відмовою України від вступу до НАТО.

Видання нагадує, що під час президентства Джо Байдена низка європейських держав фактично підтримала позицію США щодо заморожування євроатлантичних перспектив Києва. Це проявилося, зокрема, під час самітів НАТО у Вільнюсі 2023 року та у Вашингтоні — 2024-го.

Раніше повідомлялося, що лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц окреслив червоні лінії для миру в Україні.

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