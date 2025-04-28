Червоні лінії ЄС: що готові прийняти європейці заради припинення війни в Україні

Демонстрація у Європі / © Associated Press

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У разі можливого мирного врегулювання війни в Україні європейські країни визначили для себе принципові межі поступок.

Як пише ”Радіо Свобода” з посиланням на свої джерела, визнання Криму частиною Росії де-юре не розглядається — це можливо лише в разі, якщо сама Україна погодиться на такий крок.

Водночас питання фактичного визнання російського контролю над нині окупованими територіями може стати предметом окремого обговорення. Також серед європейських дипломатів спостерігається готовність змиритися з відмовою України від вступу до НАТО.

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Видання нагадує, що під час президентства Джо Байдена низка європейських держав фактично підтримала позицію США щодо заморожування євроатлантичних перспектив Києва. Це проявилося, зокрема, під час самітів НАТО у Вільнюсі 2023 року та у Вашингтоні — 2024-го.

Раніше повідомлялося, що лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц окреслив червоні лінії для миру в Україні.