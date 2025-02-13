Червоні лінії: у переговорах про завершення війни Трамп озвучить їх самостійно

Прессекретарка президента США Дональда Трампа Каролін Левіт розповіла, що переговори щодо завершення війни в Україні ще тривають, тому наразі Білий Дім не може розповісти про вимоги до обох сторін.

Про це вона заявила на брифінгу у Білому Домі, — пише Суспільне.

За її словами, переговори щодо завершення війни ще тривають, і Дональд Трамп сам розповість про червоні лінії, які він може встановити.

"Я думаю, президент довів, що досягати результатів в угодах — це одна з речей, яка робить його дуже ефективним перемовником. Він не розкриває, чого він очікує від обох сторін. Але він знаходиться в авангарді цих переговорів. Також особи, яким він доручив спілкування з президентом Путіним та з президентом Зеленським, є досить кваліфікованими" — зауважила речниця.

Також речниця Білого Дому зазначила, що поки що немає європейських країн, які долучились до перемовин. Адміністрація Трампа веде їх самостійно.

Нагадаємо, після розмови з Путіним Трамп одразу поговорив із Зеленським. Трамп підтвердив розмову з російським диктатором в соцмережі Truth Social, зазначивши, що обговорювали Україну, Близький Схід, енергетику та штучний інтелект.

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