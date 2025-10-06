Чеська “снарядна ініціатива” під загрозою: про що сказав президент Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел наголосив на важливості “снарядної” ініціативи, яка забезпечує Україну необхідними боєприпасами.

Про це повідомляє чеське видання CTK.

“Йдеться насамперед про нашу надійність у відносинах з Україною, яка справді залежить від цих поставок”, – заявив він.

За словами Павела, ініціатива є ключовою не лише для підтримки України, а й для зміцнення позицій Чехії як надійного партнера на міжнародній арені.

Павел підкреслив, що скорочення чи припинення “снарядної” ініціативи матиме серйозні наслідки. “Якщо ми будь-яким чином скоротимо або припинимо цю підтримку, то нашкодимо насамперед собі”, – зазначив він, вказавши на втрату довіри до Чехії з боку міжнародних партнерів.

Крім того, це матиме трагічні наслідки для України, де без боєприпасів може загинути значно більше людей.

Президент Чехії закликав не допустити згортання програми, підкресливши її значення для безпеки України та репутації Чехії. Він наголосив, що підтримка України через поставки боєприпасів залишається пріоритетом, який не можна ігнорувати.

Нагадаємо, парламентські вибори в Чехії 3-4 жовтня 2025 року завершилися перемогою опозиційної партії ANO на чолі з Андреєм Бабішем. Бабіш, який прагне сформувати уряд, критикує "снарядну" ініціативу як непрозору та дороговартісну, обіцяючи передати її під контроль НАТО або розформувати для фокусу на внутрішній економіці.