Чеський міністр порівняв зустріч Трампа з Путіним з "Мюнхенською змовою" часів Гітлера

Після початку зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці глава чеського МЗС Ян Ліпавський у своєму повідомленні у соцмережах натякнув на "Мюнхенську змову" — жахливу сторінку європейської історії, коли світ намагався задобрити Адольфа Гітлера.

Про це він повідомив у Х (колишньому Twitter).

Посилаючись на слова тодішнього британського міністра закордонних справ Ентоні Едена, Ліпавський процитував: “Ви можете досягти тимчасового умиротворення за допомогою політики поступок насильству, але тривалого миру таким чином не досягти”.

Едена, який у 1938 році керував МЗС Великої Британії, відразу після підписання Мюнхенської угоди (яку реалізував прем’єр-міністр Невілл Чемберлен) є підписав у відставку — протестуючи проти умиротворення агресора. Угода надала Німеччині контроль над частиною Чехословаччини, що стало ганебною сторінкою в історії європейської дипломатії.

Цей документ тоді розглядався як спосіб уникнути війни, але насправді лише підживив агресію Гітлера і став прологом до Другої світової війни. Для Чехословаччини це означало втрату стратегічно важливої території, ослаблення оборони та остаточну окупацію вже у березні 1939 року.

Нагадаємо, переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним пройходять на американській військовій базі Elmendorf-Richardson у штаті Аляска, Анкоридж. Змінився формат зустрічі з очільником Росії Володимиром Путіним на саміті в Алясці.

Під час зустрічі лідери зійшли з літаків та привітали одне одного на червоній доріжці. Усміхнений Трамп навіть аплодував російському президенту, коли той підійшов до нього. Після цього вони потиснули руки перед численними камерами та делегаціями.