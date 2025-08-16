ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
2 хв

Чеський міністр порівняв зустріч Трампа з Путіним з "Мюнхенською змовою" часів Гітлера

Після початку переговорів на Алясці глава МЗС Чехії Ян Ліпавський у Twitter процитував слова британського дипломата 1938 року, вказавши на небезпеку умиротворення агресора — і навів приклад Мюнхенської угоди.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Трамп та Путін

Трамп та Путін / © Getty Images

Після початку зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці глава чеського МЗС Ян Ліпавський у своєму повідомленні у соцмережах натякнув на "Мюнхенську змову" — жахливу сторінку європейської історії, коли світ намагався задобрити Адольфа Гітлера.

Про це він повідомив у Х (колишньому Twitter).

Посилаючись на слова тодішнього британського міністра закордонних справ Ентоні Едена, Ліпавський процитував: “Ви можете досягти тимчасового умиротворення за допомогою політики поступок насильству, але тривалого миру таким чином не досягти”.

Едена, який у 1938 році керував МЗС Великої Британії, відразу після підписання Мюнхенської угоди (яку реалізував прем’єр-міністр Невілл Чемберлен) є підписав у відставку — протестуючи проти умиротворення агресора. Угода надала Німеччині контроль над частиною Чехословаччини, що стало ганебною сторінкою в історії європейської дипломатії.

Цей документ тоді розглядався як спосіб уникнути війни, але насправді лише підживив агресію Гітлера і став прологом до Другої світової війни. Для Чехословаччини це означало втрату стратегічно важливої території, ослаблення оборони та остаточну окупацію вже у березні 1939 року.

Нагадаємо, переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним пройходять на американській військовій базі Elmendorf-Richardson у штаті Аляска, Анкоридж. Змінився формат зустрічі з очільником Росії Володимиром Путіним на саміті в Алясці.

Під час зустрічі лідери зійшли з літаків та привітали одне одного на червоній доріжці. Усміхнений Трамп навіть аплодував російському президенту, коли той підійшов до нього. Після цього вони потиснули руки перед численними камерами та делегаціями.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie