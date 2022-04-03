"Чесність, якої бракує пану Орбану": Зеленський дорікнув прем’єрові Угорщини за відсутність допомоги

Голова держави наголосив, що не побачив від голови угорського уряду жодного зусилля, щоб зупинити війну.

Президент Володимир Зеленський 2 квітня звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з докором, що Україна не отримала навіть життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, та що голова угорського уряду зараз чи не єдиний, хто підтримує президента Росії Володимира Путіна.

Про це український лідер сказав у відеозверненні.

"Хочу звернутися до ще однієї людини, яка, здається, не вповні розуміє, що відбувається і що переживається. Не тільки в Україні, а й в усій Європі. До прем'єр-міністра Угорщини, який чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна. Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші! Роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства. Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну! Чому так?" – поставив запитання Зеленський.

Він наголосив, що уся Європа хоче миру і не хоче, щоб поле бою було перенесене з Маріуполя до Будапешта або з Харкова до Кракова, або з Чернігова до Вільнюса.

"Уся Європа намагається зупинити війну, повернути мир. Чому ж тоді офіційний Будапешт протиставляють усій Європі, усім цивілізованим країнам? Заради чого? Головне для наc – це думка народу. Український народ підтримує угорський народ. Угорський народ підтримує український народ. Ми однаково цінуємо мир, однаково цінуємо свободу. Так буде завжди. Ми завжди будемо жити в добросусідстві. І я впевнений, що наші меншини мають бути тими місточками, які нас іще більше об'єднують", – заявив президент.

Звертаючись до Орбана, Зеленський наголосив, що політики йдуть, а правда залишається і угорському прем’єрові бракує чесності, яку він, можливо, загубив десь у контактах із Москвою.

"Політики йдуть. А правда залишається. Ось про що я кажу – про правду. І я завжди кажу те, що думаю. Коли я кажу про Угорщину, я маю на увазі Угорщину. І мені не треба маскувати мої думки. Якщо треба сказати про Німеччину, ми кажемо про Німеччину. Якщо треба сказати про якусь іншу країну, я кажу про якусь іншу країну. Якщо це війна, то я називаю її війною, а не "спеціальною операцією". Якщо це загроза всій Європі, то я називаю це загрозою всій Європі. Це називається чесність, якої бракує пану Орбану. Можливо, він загубив її десь у контактах з Москвою", – резюмував український президент.

"Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога", - звернення Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше Орбан заявив, що проханням запровадити ембарго на російські енергоносії за напад на Україну Київ просить "зупинити угорську економіку".

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