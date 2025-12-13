"Чесний компроміс" замість капітуляції: NYT розкрило деталі українського контрплану для Трампа

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Україна намагається перехопити ініціативу в мирних переговорах, відкинувши ультиматуми адміністрації президента США Дональда Трампа. Президент України Володимир Зеленський передав Білому дому контрпропозицію, яка має зупинити вимоги Трампа щодо капітуляції.

Про деталі закритого листування між Києвом та Вашингтоном дізналося видання The New York Times.

20 пунктів проти 28

Раніше Трамп надіслав план із 28 пунктів, який, за словами джерел, «дуже нагадував російські тези». Зокрема, від України вимагали відмовитися від більшої кількості земель, ніж зараз окупувані Росією, та офіційно зректися НАТО.

Українська відповідь складається з 20 пунктів і трьох документів. Як зазначають європейські та американські чиновники, Київ прибрав із плану Трампа пункти, що перетинали «червоні лінії»:

Території: Україна наполягає, що збереже контроль над районами (зокрема на сході), які зараз утримують ЗСУ, і які план Трампа пропонував віддати. НАТО: Київ прибрав вимогу про відмову від вступу до Альянсу, щоб зберегти хоча б принцип «відкритих дверей».

Гарантії через Конгрес

Зеленський наголосив, що йому не потрібен «другий Будапештський меморандум». Головна умова — реальні гарантії безпеки, які зобов’яжуть США та Європу захистити Україну в разі нового нападу.

Щоб ці гарантії не скасували після зміни влади у США, Київ вимагає їхньої ратифікації на найвищому рівні.

«Документ про гарантії безпеки, над яким ми працюємо, зрештою піде до Конгресу. Нам потрібні дієві гарантії», — заявив Зеленський журналістам.

Ідея «вільної зони» від США

Переговори йдуть важко. За даними NYT, американська сторона вже почала тиснути на Київ та пропонує створити «вільну економічну зону» на підконтрольній Україні частині Донбасу. Ідея полягає в тому, що там не буде ні українських, ні російських військ.

Зеленський ставиться до цього скептично, адже це не вимагає від росіян виходу з усього Донбасу.

«Коли ви говорите з нами про компроміс, ви повинні пропонувати чесний компроміс», — прокоментував він пропозицію американців.

Трамп втрачає терпіння

У Білому домі дають зрозуміти, що час спливає. Речниця Трампа Керолайн Левітт заявила, що президент «надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни».

«Він не хоче більше розмов. Він хоче дій. Він хоче, щоб ця війна закінчилася», — передала вона настрій Трампа.

Водночас аналітики визнають: Росія навряд чи погодиться на український контрплан. Проте цей крок Києва важливий, щоб показати конструктивну позицію і не дозволити Трампу звинуватити Україну в зриві переговорів.

Нагадаємо, вихідними Віткофф проведе «вирішальну зустріч» з Зеленським та європейськими лідерами. США вважають, що ця зустріч матиме вирішальне значення, оскільки Вашингтон прагне якомога швидше встановити мир.