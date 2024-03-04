Чи блокували на кордоні з Польщею зброю та допомогу для України: Шмигаль розкрив правду

Прем’єр повідомив, що всі ці вантажі йдуть безперешкодно до України.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не було зафіксовано жодного випадку блокування через кордон з Польщею доставки до України зброї, військової техніки та гуманітарної допомоги.

Про це очільник уряду повідомив на пресконференції 4 березня.

"Дуже важливо, що попри протести польських перевізників, фермерів не зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки, гуманітарної допомоги, пального. Всі ці вантажі йдуть безперешкодно в Україну", – запевнив Шмигаль.

За його словами, випадки блокування, які "голосно роздуваються" в Мережі, стосуються не військової техніки, а комерційних авто, які здійснюють перевезення "під різним виглядом".

Прем’єр стверджує, що на польсько-українському кордоні не був затриманий жоден вантаж, офіційно зареєстрований як військова або гуманітарна підтримка.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери-протестувальники влаштували майже повну блокаду руху на кордоні України. В Мережі повідомлялося, що поляки не пропускають вантажівки навіть з військовою та гуманітарною допомогою, а також висипали зерно з вантажного вагона.

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