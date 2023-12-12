Чи буде допомога США та які 3 складові успіху для ЗСУ в наступному році: відповідь відомого дипломата

На думку Чалого, Байдену потрібно піти на політичні поступки республіканцям, пожертвувати своїм рейтингом, але допомогти Україні.

Доля допомоги США Україна наразі залежить від Білого дому і Джо Байдена.

Таку думку висловив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) Валерій Чалий в ефірі телемарафону.

"Все залежить від Білого дому на сьогодні. Якщо Білий дім і Джо Байден прислухається до аргументів на наступній зустрічі з президентом України, почує переконливі слова про можливість успіху наступного року, ті умови, які потрібні", – каже Чалий.

Дипломат назвав три головні складові успіху для ЗСУ:

200-300 ракет ATACMS (щоби можна було зруйнувати Кримській міст і бити по базах),

літаки F-16 (і не 2-3, а щонайменше 60 літаків),

постійне постачання боєприпасів.

"Якщо з їхнього боку це прозвучить, а з нашого прозвучить те, що ми бачимо, як реформувати країну, як не допустити помилок і як досягти успіху в наступному році, тоді Джозеф Байден піде на політичні поступки республіканцям, піде на втрату свого рейтингу, але дотисне це питання", – підсумував Валерій Чалий.

Раніше Чалий заявив, що попри те, що схвалення Конгресом США допомоги Україні на 2024 рік відкладається, щонайменше до літа ЗСУ будуть забезпечені зброєю.

Нагадаємо, 16 листопада президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

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