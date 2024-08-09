Чи буде допомога від Трампа, а Путін - на Саміті миру: головне з інтерв'ю Єрмака

Андрій Єрмак заявив, що Україна не готова до компромісів, якщо йдеться про незалежність і територіальну цілісність.

Голова Офісу президента України у великому інтерв’ю “Європейській правді” розповів, чи можлива присутність Путіна на другому Саміту миру і про що говорили телефоном президент Володимир Зеленський і кандидат в президенти США Дональд Трамп, якою буде перемога України і чи готова наша держава до компромісів та поступок Росії.

ТСН.ua зібрав головні тези цього інтерв’ю.

Про допомогу від Трампа

Єрмак запевнив, що кандидат у президенти США Дональд Трамп у разі перемоги на виборах забезпечить подальшу підтримку України.

За його словами, нещодавня телефонна розмова Трампа з президентом Зеленським підтвердила "хороші стосунки" та повагу Трампа до України. Крім того, кандидат у президенти США закликав Зеленського не реагувати на чутки про нібито готовність Трампа і його команди піти на поступки Путіну.

"Так, він це сказав. Що не треба звертати увагу на "фейк ньюз", які з'являються про це. Що він чітко розуміє, що це за війна, і що Америка підтримувала і буде підтримувати Україну. І це дуже важливо", – заявив керівник ОП.

Про представника Росії на Саміті миру

Андрій Єрмак наголосив, що на другому Саміті миру можлива участь представника Росії для передавання узгодженого спільного плану реалізації української "формули миру".

“Така можливість існує. Але це не означає, що другий саміт буде якимось початком перемовин з Росією. Ні, не про це йде мова. Ми хочемо, щоб зустріч, на якій можна передати цей план відбувалася не в рамках Україна — Росія, а за участі всіх тих відповідальних країн, які підтримали наш план і перебувають за столом”, - сказав голова ОП.

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Щодо можливої присутності російського президента Володимира Путіна як представника РФ, з яким готова зустрітися Україна, Андрій Єрмак не дав чіткої відповіді.

“Путін у багато країн не може приїхати”, - зауважив він, маючи на увазі ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.

Андрій Єрмак не уточнив, чи відбудеться другий саміт ще цього року.

“Подивимось. Ми хочемо, але є умови, без яких цей другий саміт не може відбутися. Над ними ми сьогодні працюємо. Як тільки ці умови будуть виконані, тоді ми можемо говорити про строк і місце другого саміту”, - сказав Єрмак.

Що буде перемогою України

Андрій Єрмак наголосив, що перемога для України означає відновлення її цілісності, забезпечення гарантій суверенітету, повернення всіх полонених людей і вивезених дітей, відповідальність військових злочинців, отримання репарацій від РФ, а також нова структура безпеки в Європі.

“Перемога – це відновлення цілісності України, забезпечення гарантій безпеки нашого суверенітету, повернення всіх наших людей, відповідальність військових злочинців, отримання компенсацій, щоб відновити нашу країну, нова структура безпеки в Європі, де Україна буде точно відігравати одну з провідних ролей", — сказав голова ОП.

Він також наголосив, що одним із пунктів української перемоги є повернення вивезених на територію Росії дітей.

Про стосунки із Заходом

Керівник ОП зауважив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україні вдалося здивувати весь світ. Саме тому об'єднання країн Заходу для підтримки України у боротьбі проти російської агресії стало таким "потужним і безпрецедентним".

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"Я думаю, що безумовно ми, вся українська нація, здивувала світ [у 2022 році – ред.]. Здивувало те, як прості люди руками зупиняли танки. Як з першої години президент почав звертатися до парламентів у всьому світі. Це теж не сталося за одну мить. Це була потужна робота, і ми показали, що ми готові воювати. Ми показали, що ми не здамося, що для нас це є питанням виживання", – наголосив керівник ОП.

За його словами, партнери України вірять в конкретні кроки і теж змінюються залежно від того, “що ми робимо, як ми говоримо, наскільки ми послідовні та наскільки ми об'єднані".

Про можливі компроміси з Росією

Андрій Єрмак заявив, що Україна не готова до компромісів, якщо йдеться про незалежність і територіальну цілісність.

"Люди не зовсім розуміють, чому був "Мінськ", чому це погано. У "Мінську" було багато питань, які мені дивні як юристу. Там не було видно, де кінець, а що в кінці", – сказав керівник ОП.

Єрмак наголосив, що українці не готові йти на поступки ворогові.

"Ми не готові йти на поступки щодо незалежності України, суверенітету, територіальної цілісності. Тому це [розмова про поступки] – загальне обговорення. Українське суспільство сьогодні не готове", – каже голова ОП.

Коли закінчиться війна

Війну в Україні Єрмак порівняв з марафонською дистанцією.

"Ми як на марафоні – знаємо, що в кінці марафонської дистанції, точно знаємо ціль, але не знаємо, коли цей марафон закінчиться", – підсумував він.

Нагадаємо, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський перелічив мирні плани, які можуть закінчити війну в Україні, та дав їм оцінку .

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