Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
399
Час на прочитання
1 хв

Чи буде Європа за столом мирних переговорів: в РФ озвучили свою позицію

Представник РФ нахабно заявив, мовляв, європейські лідери заважають миру.

Автор публікації
Олена Капнік
Кремль.

Кремль. / © Associated Press

У Росії заявляють, мовляв, “не бачать” Європу за столом переговорів у межах обговорення мирного плану президента США Дональда Трампа. Начебто причина - у позиції Євросоюзу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко.

У традиційній кремлівській манері він кинув звинувачення на адресу європейський лідерів. Дипломат країни-агресорки нахабно заявив, мовляв, керівництво ЄС “робить все”, щоб не дати відбутися мирному рішенню щодо України.

“ЄС сам себе викреслює із мирного процесу, його нинішня позиція суперечить цілям досягнення миру”, - цинічно висловився Грушко.

Нагадаємо, представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас запропонувала додати до мирного плану обмеження для Росії. З її слів, задля досягнення «справедливого та тривалого миру» Росія мусить піти на серйозні поступки та скоротити свою військову потужність. Дипломатка наголошує на принциповій позиції ЄС щодо переговорів.

