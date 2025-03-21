Чи буде міжнародний контингент в Україні після війни: що каже Зеленський

Президент висловив сподівання, що за результатами саміту країни-учасниці зможуть узгодити конкретні рішення щодо міжнародної присутності в Україні після завершення війни.

Наступного четверга відбудеться саміт Коаліції охочих, на якому лідери обговорять стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни, а також питання міжнародного контингенту.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

“Це буде важливий саміт. Ми говоритимемо про стратегію гарантів безпеки України, щоб запобігти новій хвилі російської агресії. Окремо розглянемо питання контингенту”, – заявив Зеленський.

Що ще розглянуть на саміті

Окрім безпекових гарантій, на саміті обговорюватимуть:

Підтримку української армії та посилення її обороноздатності.

Структуру та місце розташування міжнародного контингенту.

Країни-учасниці: хто вже готовий приєднатися, а хто ще вагається.

Моніторинг дотримання режиму тиші після війни.

Зеленський зазначив, що обговорював порядок денний зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також проводив консультації з лідерами Великої Британії, США та Франції щодо механізмів моніторингу безпеки.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна не розглядає можливу місію від Організації Об'єднаних Націй (ООН) як альтернативу військовому іноземному контингенту або гарантіям безпеки після припинення війни.

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