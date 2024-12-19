Чи буде онлайн-голосування на виборах в Україні: що кажуть у Верховній Раді

В українському парламенті наразі не обговорювали можливість проведення онлайн-голосування на виборах в Україні.

Про це повідомив на брифінгу в четвер, 19 грудня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "наступні вибори, які... неодмінно колись будуть", повинні насамперед відповідати демократичним вимогам.

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"Впровадження інших підходів, ніж ті, які позначені Виборчим кодексом, на сьогодні не дискутується на рівні комітету, на рівні керівництва парламенту. Поки що не обговорюється", - наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на голову парламентського комітету з питань організації державної влади Олену Шуляк, повідомило, що Україна вивчає європейські моделі виборчого законодавства, включно з електронним голосуванням, з прицілом на проведення виборів невдовзі після закінчення війни.

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