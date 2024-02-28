Чи буде "СН" звертатися до КСУ щодо подальшої легітимності Зеленського: відповідь нардепа

У травні 2024 року закінчується 5-річний термін повноважень президента Володимира Зеленського, але під час дії воєнного стану вибори не проводяться.

Фракція "Слуга народу" не звертатиметься до Конституційного суду стосовно легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента України.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", представник президента в Конституційному суді (2019-2022) Федір Веніславський, передає "Радіо Свобода".

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"На це питання дає однозначно, причому в імперативному аспекті, відповідь стаття 108 Конституції України. Вона говорить про те, що президент продовжує виконувати повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Це однозначно зобов’язуюча норма, яку президент має виконати", – пояснив нардеп.

За його словами, всі фракції парламенту підписали згоду, що до кінця воєнного стану в Україні не можуть проводитись будь-які вибори. Також додав, що подібна практика суперечить міжнародним нормам.

Однією із причин відмови від проведення за нинішніх умов виборів називають ризик недотримання прав виборців на всій території України.

Раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела повідомило, що Офіс президента підготував текст звернення до Конституційного Суду щодо легітимності перебування Зеленського на посаді президента України після травня 2024-го, але вагається його подавати. Зауважимо, що 20 травня 2024 року спливає визначений Конституцією України п’ятирічний строк з моменту інауґурації Володимира Зеленського.

Раніше Комітет з питань розвідки попередив, що в листопаді 2023 року Росія вже почала спецоперацію під назвою "Майдан-3", щоб роздмухувати питання легітимності української влади та взяти під сумнів усі її рішення.

На думку політичного експерта Тараса Загороднього, тема "нелегітимності" Зеленського цікава лише росіянам та їхнім прихильникам.

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