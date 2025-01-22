Чи буде Україна членом НАТО: Зеленський звинуватив Захід у "непрозорій" політиці

Зараз проти членства України в НАТО виступають лише 4 країни, але насправді це залежить насамперед від позиції Трампа.

Захід ввів в оману Україну, коли пообіцяв в майбутньому прийняти її в НАТО. Зараз членство України в Альянсі значною мірою залежить від політики США, і насамперед позиції президента Дональда Трампа.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Зеленський зазначив, що політика Заходу щодо членства України в НАТО "була не дуже прозорою".

"Вони [західні країни – ред.] не підтримували нас в НАТО. Це були просто неправдиві слова, що так, Україна буде в НАТО. Тому що пройшли десятиріччя, а Україна не в НАТО. І тому це було нечесно стосовно України й українців. І також це було нечесно від наших лідерів, коли вони говорили, що нам пообіцяли членство України в НАТО", – сказав президент.

За його словами, слабка позиція Німеччини та США у минулому коштувала їм політичних втрат.

"Я вважаю, що була слабка позиція Німеччини та Сполучених Штатів. Тому що вони мали діалог з росіянами, і я вважаю, що вони програли цей діалог. Програли, тому що вони завжди апелюють до того, що колись якісь були домовленості з Росією", – пояснив Зеленський.

Він зазначив, що більшість членів НАТО підтримують приєднання України до альянсу.Втім чотири держави досі виступають проти. Це США, Німеччина, Словаччина та Угорщина. Але насправді, позиція цих держав залежить від Сполучених Штатів та насамперед позиції американського президента.

"Якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО і всі будуть "за". І навпаки, якщо президент Трамп не буде готовий бачити нас в НАТО, ми не будемо в альянсі", ‒ підсумував Зеленський.

Нагадаємо, країни Заходу лякає можливий результат війни в Україні. На думку очільника МЗС Естонії, необхідно переконати союзників по НАТО не боятися поразки Путіна і продемонструвати єдність заради безпеки.

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