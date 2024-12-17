Чи буде запропоноване Орбаном і Трампом різдвяне перемир'я на фронті: є відповідь

Різдвяне перемир'я, запропоноване прем'єром Угорщини Віктором Орбаном та підтримане новообраним президентом США Дональдом Трампом, навряд чи відбудеться. Ймовірніше, обмежаться лише обміном військовополоненими.

Таку думку висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко, пише OBOZ.UA.

"Справді, ворог суттєво активізувався і намагається досягти якнайбільше, мабуть, до дати інавгурації Трампа. Водночас президент Угорщини Орбан запропонував влаштувати різдвяне перемир'я. Як я розумію, виходячи з того, що ви сказали, сьогодні Путіну не потрібне таке перемир'я?", - сказав Романенко.

За його словами, загалом, ініціатива щодо різдвяного перемир'я не має великих шансів на реалізацію. Трамп і Орбан досягають своїх цілей: Трампу потрібен слухняний президент Угорщини, а Орбан прагне зміцнити свої позиції в Європі. Однак для перемир'я необхідні погодження від США, Європи, України та Росії. Найімовірніше, ініціатива зведеться до обміну військовополоненими. Путін може використати це як можливість виглядати миротворцем, але реальні плани він реалізує без довгих погоджень, користуючись ефективністю авторитарних режимів під час війни.

Відповідаючи на питання про можливе зниження активності ворога після інавгурації Трампа, він сказав: "Так, така можливість є. Але не має бути ілюзій. Ми бачили, що відразу після виборів Трамп не розв'язав питання з війною. Власне, мало хто вірив у це із серйозних політиків та експертів. І цього, звичайно, не сталося. І, на мою думку, навряд чи станеться повною мірою після 20 січня", - відповів він.

Нагадаємо, головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов заявляв, що Росія не погодиться на мирні переговори, поки її армія досягає успіхів на фронті. За його словами, "сигнали" про готовність до переговорів — це блеф.

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