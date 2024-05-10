Чи буде Зеленський легітимним президентом після 21 травня: відповідь очільника Мін'юста

Президент України Володимир Зеленський жодним чином не втратить свою легітимність після 21 травня.

Про це в інтерв'ю "Бі-бі-сі" заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

Він підкреслив, що легітимність Зеленського — це тема, яку досить часто порушує Росія та кремлівська пропаганда. Вони зауважують, що чинний президент України нібито втратить свою легітимність після 21 травня, коли закінчується п'ятирічний термін його каденції.

З його слів, повноваження чинного президента, тобто Зеленського, триватимуть до обрання наступного очільника країни. Водночас він зауважив, що коли складався нинішній Основний закон держави мало хто вірив у реалістичність, навіть віртуальну, повномасштабної війни за участю України з таким сусідою, як Російська Федерація. Тож певні норми і положення Конституції були прописані не досить ретельно і вдало.

"Не лише по термінах повноважень, є і багато іншого, що в Конституції стосується воєнного часу — воно сформульовано не ідеально, м'яко кажучи", — пояснив міністр.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія вважає, що жодних проблем із легітимністю президента Володимира Зеленського після 20 травня не існує. На думку комісії, він має виконувати свої повноваження до вступу на посаду наступника. А вибори президента мають бути призначені упродовж 30 днів після завершення воєнного стану.

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