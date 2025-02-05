Чи будуть переговори США про Україну без України: у Зеленського відповіли

США не будуть вести переговори про Україну без самої України. Ба більше, попри всі інформаційні конфлікти між Сполученими Штатами та ЄС синхронізація позицій щодо Східної Європи, і щодо України, а також щодо фіналу війни абсолютно точно буде між Європою, США та Україною.

Про це сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, пише "РБК-Україна".

"Комунікації на неформальному рівні йдуть, ви ж бачите, періодично Трамп виходить з певними пропозиціями, безумовно ці елементи нам відомі, але дочекаємось презентації американської формули, як вони це бачать", - сказав радник.

Проте США точно не будуть вести перемовини про Україну без самої України. На його думку, Європа також зацікавлена в такому форматі переговорів.

"Попри всі інформаційні конфлікти між США та Європою синхронізація позицій щодо Східної Європи, і щодо України, а також щодо фіналу війни абсолютно точно буде між Європою, США та Україною", - підкреслив він.

Подоляк також прокоментував візит на безпекову конференцію в Мюнхені спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога. На думку радника, він може презентувати попередню ідею щодо миру в Україні.

"Я думаю, що США обговорюють цей план. Це буде презентація попередньої конструкції, як я розумію. Десь ще будуть якісь дискусії навколо цього. Адже враховуємо, що РФ хоче отримати максимум з ситуації, вона продовжує максимально вкладатись у війну, ми бачимо як вони збільшують кількість боєзіткнень, продовжують удари КАБами, ракетні дронові удари, вони не зменшують масштаби війни", - зауважив Подоляк.

Подоляк додав, що слід дочекатися хоча б "обрису того, що може запропонувати президент США Дональд Трамп та його команда".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прагне виконати свої ключові передвиборчі обіцянки. Й Україна не є виключенням. Його адміністрація вже розпочала переговори як з Києвом, так і з Москвою щодо угоди про припинення вогню.

Читайте також: