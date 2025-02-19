Чи будуть вибори 26 жовтня та чи готуються до їхнього проведення – відповідь голови ЦВК

Голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олег Діденко заявив, що "теоретично вибори в Україні цього року можливі", але для цього потрібне завершення війни і скасування воєнного стану.

Про це голова ЦВК сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Чи можливі вибори 26 жовтня

"Чи теоретично можливо вибори в Україні 26 жовтня? (cаме таку дату називав п'ятий президент Петро Порошенко в інтерв'ю УП – Ред.). Теоретично можливо. Але що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб в Україні наступив мир, щоб в Україні закінчився воєнний стан, і щоб після цього було достатньо часу для зміни законодавства і належної підготовки виборчого процесу", – сказав він.

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На його думку, в поточних умовах такий сценарій малоймовірний. Наразі ЦВК не веде підготовку до виборів.

"Станом на зараз у нас немає ані фактичних, ані юридичних підстав говорити про вибори. У нас станом на зараз триває воєнний стан. Під час воєнного стану вибори не організовуються, не проводяться", – запевнив Олег Діденко.

На його думку, дискусії про вибори в Україні зараз були б вигідні Росії, щоб дестабілізувати ситуацію та підірвати легітимність влади.

Навіщо ЦВК просила підрахувати вартість друку бюлетенів

Діденко прокоментував заяви п’ятого президента Петра Порошенка про те, що поліграфічний комбінат "Україна" отримав завдання обрахувати вартість друку бюлетенів на вибори. Голова ЦВК запевнив, що це не є підготовкою до виборів, а "звичайний робочий процес, який ні про що не свідчив".

"До поліграфічного комбіната "Україна" ЦВК звертається регулярно з відповідними запитами, тому що є звичайний процес бюджетного планування. Наприклад, у 2022 році ми готували бюджетний запит на 2023 рік, і для того, щоб розрахувати хоча б приблизну орієнтовну вартість виборів, треба в тому числі і розуміти вартість бюлетенів", – сказав він.

Відновлення роботи Державного реєстру виборців

Діденко також пояснив відновлення роботи Державного реєстру виборців, який був закритий після початку повномасштабного вторгнення.

Він нагадав, що роботу реєстру зупинили, щоб дані про виборців та співробітників ЦВК не потрапили в руки ворога.

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Проте реєстр виборців використовується не лише для виборів, а й у міжвиборчий період, тож він "повинен бути актуальний завжди".

"Тому говорити про те, що Центральна виборча комісія працює над актуальностю реєстру виборців, і це значить, що вже вибори будуть, це неправильно", – підсумував очільник ЦВК.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібно провести вибори.

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