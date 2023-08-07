Чи дійсно 40-60% українських дипломатів не повертаються до України: в МЗС назвали статистику

МЗС запевняє, що кількість тих дипломатів, хто не повернувся, насправді становить лише 1%.

МЗС України спростувало поширену у ЗМІ інформацію про те, що нібито 40-60% українських дипломатів не повертаються на Батьківщину.

Про це передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ.

За інформацією МЗС, від 24 лютого 2022 року після закінчення відрядження звільнилися з МЗС і не повернулися до України 18 кадрових дипломатів, а також 15 працівників, які працювали за контрактами.

"Остання категорія була працевлаштована за кордоном на фіксований термін без зобов'язань подальшого працевлаштування в МЗС. Тобто якщо говорити про систему дипломатичної служби, то це 18 осіб", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що загалом гранична чисельність співробітників закордонних дипломатичних установ України – 1485 осіб.

"Кількість тих, хто не повернувся, насправді становить 1%", – запевняє МЗС.

Нагадаємо, видання "Дзеркало тижня" оприлюднило новину, в якій йшлося, зокрема, про нібито неповернення додому 40-60% українських дипломатів після закінчення закордонного відрядження.

"Наприклад, торік зі США мали повернутися людей із двадцять, а приїхав лише один. Є посольства, звідки не повернувся жоден дипломат. "Неповерненцями" стають молоді й старші, треті секретарі й радники-посланники", – йшлося у статті.

Нагадаємо, що президент Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла в Британії.

Це сталося після інциденту зі словами британського міністра оборони. Бен Воллес заявив, що Україні варто бути більш вдячною західним союзникам за надану допомогу. У відповідь Зеленський висловив готовність "зранку просинатися і дякувати міністру особисто".

Пристайко, коментуючи слова президента, зазначив: "Я не думаю, що це здоровий сарказм". Згодом Пристайко додав, що "сарказм між дружніми країнами не потрібен".