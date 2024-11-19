Чи дійсно ATACMS вдарив по складу боєприпасів у Брянській області: Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Міністерства оборони країни-агресорки Росії про нібито удар ракетами ATACMS по об'єкту на території Брянської області (РФ).

Про це йшлося під час спільного брифінгу президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен 19 листопада.

У відповідь на питання щодо можливого застосування ATACMS для удару по РФ Зеленський зазначив, що Україна має достатньо зброї для використання.

"Вибачте, без зайвих деталей. У України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва, у нас тепер є довгий "Нептун" і не один. І тепер у нас є ATACMS і ми все це будемо використовувати", — сказав президент.

Нагадаємо, раніше в РФ зробили заяву про те, що удари по Брянщині начебто ракетами ATACMS є сигналом Заходу до ескалації.

Додамо, що в ніч проти 19 листопада Україна вдарила по об'єкту у Брянської області нібито 6 ракетами ATACMS.

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