Чи дійсно ATACMS вдарив по складу боєприпасів у Брянській області: Зеленський відповів

Президент нагадав, що Україна має далекобійні можливості.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Міністерства оборони країни-агресорки Росії про нібито удар ракетами ATACMS по об'єкту на території Брянської області (РФ).
Про це йшлося під час спільного брифінгу президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен 19 листопада.
У відповідь на питання щодо можливого застосування ATACMS для удару по РФ Зеленський зазначив, що Україна має достатньо зброї для використання.
"Вибачте, без зайвих деталей. У України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва, у нас тепер є довгий "Нептун" і не один. І тепер у нас є ATACMS і ми все це будемо використовувати", — сказав президент.
Нагадаємо, раніше в РФ зробили заяву про те, що удари по Брянщині начебто ракетами ATACMS є сигналом Заходу до ескалації.
Додамо, що в ніч проти 19 листопада Україна вдарила по об'єкту у Брянської області нібито 6 ракетами ATACMS.
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