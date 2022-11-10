Чи дійсно РФ передала Ірану NLAW, Stinger та Javelin: МЗС України - про скандальну статтю Sky News

В МЗС запевнили, що усе озброєння від партнерів перебуває під контролем України та Заходу.

В МЗС України відреагували на статтю Sky News, де зазначалось, що Росія в обмін на дрони передала Ірану 140 млн євро та західне озброєння, яке вдалось захопити на полі бою: комплекси NLAW, Stinger та Javelin.

Про це у Facebook написав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Ніколенко запевнив, що усе озброєння, яке перетинає український кордон, перебуває під пильним контролем уряду України та західних партнерів.

Водночас він підтвердив, що українська сторона продовжує виявляти факти передавання Тегераном іранської зброї Росії. Іран також нарощує виробництво озброєння, яке може бути використане проти третіх країн на Близькому Сході.

"Маємо дивитися правді в очі: військова співпраця РФ та Ірану нині загрожує не лише безпеці України, але і миру та безпеці в світі", - зазначив речник МЗС.

Ніколенко закликав міжнародну спільноту максимально активізувала зусилля для нейтралізації деструктивної взаємодії Росії та Ірану в військовій сфері.

Іранська зброя допомагає РФ вбивати українців

Нагадаємо, Росія активно застосовує для атак по Україні дрони-камікадзе іранського виробництва. Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури.

Станом на 9 листопада росіяни вже випустили по Україні понад 400 іранських дронів Shahed-136.

Іранські військові інструктори перебувають у Криму і допомагають росіянам запускати дрони-камікадзе. За інформацією радника ОП Олексія Арестовича, ЗСУ навіть двічі завдавали по іранцях у Криму ударів.

Іранських інструкторів, які допомагають росіянам запускати дрони, помітили також і у Білорусі.

В середині жовтня видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що Іран планує передати Росії балістичні ракети.

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що іранські ракети, на відміну від російських, мають досить високу точність і швидкість, тому є небезпечнішими.

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що Іран поки що не передав Росії свої балістичні ракети.