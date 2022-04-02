Чи дійсно Україна атакувала російський Бєлгород: відповідь Зеленського американським ЗМІ

Зеленський наголосив, що увесь світ має знати: Україна перебуває у стані війни.
Президент Володимир Зеленський прокоментував вчорашній вибух на нафтобазі у російському Бєлгороді і звинувачення РФ, що причиною вибуху начебто стала атака українських вертольотів.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю каналу Fox News.
"Ви атакували російський військовий склад на російській землі за допомогою гелікоптерів?" — запитав журналіст у Зеленського.
"Мені шкода, але я не обговорюю жодного свого наказу як головнокомандувача. Є речі, якими я ділюся лише з військовими ЗСУ, коли вони зі мною розмовляють", — сказав президент України.
Зеленський наголосив, що увесь світ має знати: Україна перебуває у стані війни.
"На нас напали. Це важливо. Це найбільша трагедія. І сьогодні, почути ці повідомлення про те, що десь щось вибухнуло, коли в Україні йде війна – чесно кажучи, говорити про це непрофесійно. Вони окупували нашу територію. Вони напали на нас. Ця війна триває вже 8 років, тому що б не відбувалося в певній ситуації, мені важко коментувати", — зазначив глава держави
Нагадаємо, що надранок 1 квітня у російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі (фото, відео).
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