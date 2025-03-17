Чи дійсно Україна розглядає послаблення санкцій проти Росії: в РНБО відповіли

Інформація про те, що Україна вже нібито відкрита для послаблення санкцій проти Росії в межах мирної угоди, поширена в медіа, є "перекрученою маніпуляцією".

Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

"Верифікувавши інформацію в уповноваженого президента України з питань санкцій Владислава Власюка, на слова якого посилаються медіа, Центр повідомляє, що насправді станом на сьогодні Україна не підтримує зняття санкцій з Росії", – йдеться у повідомленні ЦПД РНБО.

Як зазначив Власюк, скасування санкцій проти РФ стане темою обговорень, але згодом і за певних умов.

"На жаль, маніпулятивні заголовки читають частіше, ніж сам зміст. Санкції мають чітку мету – якщо вона досягнута, їх можуть переглянути. Але говорити про скасування зарано: спершу кроки від росії. У майбутньому це стане темою обговорень, а поки що санкції – ключовий важіль тиску", – зазначив Владислав Власюк.

В РНБО додали, що "окремі українські Telegram-канали вирвали з контексту та неточно подали зміст коментаря українського посадовця американському виданню Politico".

"Закликаємо відповідально ставитися до поширення чутливої інформації", – зазначено у заяві.

Нагадаємо, раніше Politico із посиланням на слова уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка в коментарі виданню, написало про те, що повернення країн до ведення бізнесу з Росією так чи інакше – "лише питання часу", але воно має відбуватися за правильних умов.

Тим часом країни G7 чітко заявили, що посилять санкції проти РФ, якщо Кремль відмовиться від припинення вогню в Україні.