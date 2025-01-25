Чи домовиться Трамп із Путіним про припинення війни: прогноз ексголови МЗС Клімкіна

Клімкін переконаний, що команда Трампа підготувала списки санкцій, які можуть бути скасовані чи послаблені у випадку, якщо Путін погодиться швидко закінчити війну.

Президент США Дональд Трамп своїми погрозами щодо санкцій проти Росії використовує метод батога і пряника. Зрештою американський лідер домовиться з президентом РФ Володимиром Путіним щодо України, оскільки той йому підіграє в цій логіці.

Таку думку ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив у ефірі YouTube-каналу LIGAnet.

Клімкін переконаний – Трамп розуміє, що йому робити з Путіним. Він та його команда в останні два місяці багато розмовляла і з китайцями, і з індусами, і з європейцями. За словами ексміністра, люди, яким президент США доручив працювати, "реально вклалися в цю історію".

Дипломат пояснив, що означають погрози Трампа на адресу Росії.

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"Чи є у нього один шлях і тільки таким шляхом – я не можу сказати. Але цей постик (у соцмережі Трампа з погрозами санкціями проти РФ – ред.), у ньому, звичайно, є бажання показати свою сильну позицію, і він працює тут на своїх фанатів і прихильників. І питання в тому, що тут більше політики чи більше тиску. Я думаю, що насправді логіка Трампа завжди приблизно одна й та ж, якщо ви подивитеся на те, що він робив, – і бізнесова, і політична. Він піднімає ставки, погрожує і використовує метод батога і пряника: "Якщо ти – ні, то піднімаємо ставки. Якщо ти – так, то значить отримаєш якісь плюшки", – розповів Клімкін.

"Я абсолютно впевнений, що команда Трампа підготувала списки санкцій, які можуть бути скасовані чи послаблені у випадку, якщо Путін гратиме у цю гру. Я не бачу поки що, щоб припинення вогню пішло без будь-яких умов. Але для Трампа це абсолютно зрозуміла історія", – додав колишній очільник МЗС.

На його думку, у дописі президента США було "більше риторики", ніж реальної політики. Адже Трамп достатньо досвідчений гравець у бізнес- і політичних переговорах, щоб заздалегідь не оголошувати свої плани і позиції.

"Він дуже грамотний переговірник. Але якщо хочете мій прогноз, Трамп домовиться з Путіним, оскільки Путін йому підіграє в цю логіку. А от потім почнеться період реалізації їх домовленості. І якщо на їх домовленість нам складно вплинути, то от на процес реалізації ми однозначно можемо впливати", – вважає Клімкін.

Він наголосив на важливості того, щоб у цьому переговірному процесі була Європа, "оскільки без цього ми можемо отримати щось, що впаде на нашу голову".

Ексміністр також звернув увагу на те, що протистояти Трампу складно, адже тоді він починає збільшувати тиск та виставляти ультиматуми. Тож із цим політиком краще співпрацювати.

До слова, після погроз санкціями з боку Трампа у Кремлі заявили, що Путін готовий до розмови з президентом США. У Москві чекають на відповідні сигнали від Вашингтона.

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