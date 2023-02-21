Чи допоможе Китай Путіну у війні проти України: всі подробиці про "мирний план" від КНР

Китай почав активно проявляти інтерес до війни Росії проти України. У Пекіні пообіцяли представити свій проєкт врегулювання військового конфлікту, а високопоставлений китайський дипломат Ван Ї відвідав Москву. Втім, українська влада ставиться до ініціатив Китаю без ентузіазму, а США прямо заявляють, що Пекін збирається передати летальну зброю режиму Володимира Путіна.

ТСН.ua зібрав подробиці і думки експертів щодо "мирного плану" Китаю і можливої військової допомоги Кремлю.

Мирні ініціативи з Пекіна

Керівник Офісу закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван Ї, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки 18 лютого, назвав війну Росії проти України "українською кризою" і закликав шукати шляхи мирного врегулювання. Він заявив, що продовження війни вигідне "третім силам", натякаючи на США й НАТО.

Китайський дипломат також анонсував, що до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого КНР оприлюднить документ із викладом позиції щодо політичного врегулювання війни.

"У документі ми повторимо пропозиції, зроблені головою КНР Сі Цзіньпіном, зокрема про необхідність поважати територіальну цілісність і суверенітет, дотримуватись мети та принципів Статуту ООН, про необхідність серйозно ставитися до законних побоювань у сфері безпеки та підтримувати всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню, — сказав Ван Ї.

На полях конференції у Мюнхені відбулася особиста зустріч Ван Ї з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Кулеба повідомив, що задоволений розмовою - діалог був відкритим і дозволив відверто обговорити злочини Росії в Україні. Голова МЗС наголосив, що мир можливий тільки після української перемоги.

Після Мюнхена головний дипломат Китаю Ван Ї завітав до Москви, щоб "обмінятися думками з російською владою щодо двосторонніх відносин, гострих міжнародних і регіональних питань, які становлять взаємний інтерес".

Захід позначив "червоні лінії" для КНР

Захід відреагував на ініцативу КНР насторожено. Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що важливий кожен шанс на мир, однак територіальні поступки Росії виключені, а війна не припинеться, поки окупанти не заберуться з України.

У США застерегли Китай від військової допомоги Росії. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив американським ЗМІ, що китайські компанії вже надають "нелетальну підтримку" Росії, а нова інформація свідчить про те, що Пекін може надати Росії зброю. Ця ескалація матиме серйозні наслідки, попереджають американці.

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд попередила, що Китай перетне "червону лінію", якщо наважиться надати зброю для РФ.

Китай у різкій манері відреагував на звинувачення США у можливих постачаннях зброї до РФ. Офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь 20 лютого заявив, що Штати не мають права "читати лекції" Китаю.

"Американська сторона не має права читати лекції Китаю. Ми ніколи не допустимо, щоб США диктували або навіть чинили тиск на китайсько-російські відносини. Хтось закликає до діалогу і миру, а хтось роздає ножі й заохочує конфронтацію", – сказав Ван Веньбінь.

Зеленський застеріг Китай від союзу з Росією

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Китай має підтримати українську формулу миру, а союз КНР з Росією може спричинити Третю світову війну.

"Для нас важливо, щоб Китай не підтримував РФ у цій війні. Насправді я хотів би мати його на нашому боці. Однак я не думаю, що на даний момент це можливо. Проте я бачу можливість для Китаю зробити прагматичну оцінку того, що тут відбувається. Бо якби Китай вступив у союз з Росією, то спалахнула б світова війна, і я думаю, що Китай це усвідомлює", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що КНР зобов'язалася поважати територіальну цілісність України після того, як Київ відмовився від ядерної зброї.

"Є старі домовленості, гарантії безпеки, які були наслідком Будапештського меморандуму і на які потім пішли інші країни. У той час було чітке зобов'язання Китаю захищати територіальну цілісність України... Вони не можуть просто поводитися нейтрально, як це було досі. Китай повинен підтримати формулу миру, яку ми пропонуємо, і виступати за гарантії безпеки", – наголосив глава держави.

Водночас Зеленський повідомив, що не бачить ознак військової підтримки Росії від Пекіна.

В чому суть китайської пропозиції

Російський політолог Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Freeдом" оцінив позицію Китаю щодо війни в Україні та пояснив, що КНР може запропонувати.

"Всі можуть перечитати виступ Ван Ї на Мюнхенській конференції. Там в око впадає два тезиси, з яких виростає два зримих пункти. Перший – територіальна цілісність держав Росії та України на грудень 1991 року, коли Радянський Союз мирним шляхом розпався на низку незалежних держав. Що стосується інтересів іншої країни, там є другий пункт, чітко сформульований товаришем Ван Ї — територіальна цілісність і водночас врахування законних стурбованостей держав про їхню безпеку. Коли я чую слова "законна стурбованість", у мене рука тягнеться до неіснуючого пістолета, адже це улюблене лицемірне формулювання Москви, яким вона виправдовує свою агресію, зокрема причину війни в Україні — це стурбованість Росії розширенням НАТО", - розповів російський експерт.

На думку Піонтковського, китайський лідер Сі Цзіньпін може запропонувати наступне:

"Відновлення територіальної цілісності України, російська війська виводяться з окупованої території; Україна бере на себе певні зовнішньополітичні зобов'язання, які враховують ці самі "законні стурбованості". Москва постійно вимагає від України нейтрального статусу. Раніше це називалося "фінляндизацією" або "обов’язок не вступати до НАТО".

Проте експерт вважає, що Україна не прийме ці принципи після війни, яку розв'язала Росія.

Чи отримає Путін китайську зброю?

Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів, що Китаю вигідно надати Росії військову допомогу.

"Китай може передати Росії танки, вони є радянськими, але модернізованими до певної межі. Тому росіянам буде неважко їх освоїти і організувати обслуговування. Китай також може передати снаряди, артилерійські системи, можливо засоби зв'язку", - вважає експерт.

На його думку, інтерес Китаю полягає в тому, щоб втягнути Захід у більш виснажливу війну і, насамперед, послабити Росію.

"97% боєздатних підрозділів російської армії вже задіяні у війні на території України, створюється ситуація "заходь і бери". Таким чином китайська армія і китайці можуть зайти до Росії настільки, наскільки їм це буде можливо і доступно та взяти потрібні їм території. Для цього треба виснажувати Росію остаточно, щоб вона повністю залежала від Китаю і не могла проводити певні наступальні дії у подальшій перспективі", - заявив Грабський.

Колишній радник Офісу президента України Віктор Андрусів вважає, що Китай можливими поставками зброї Кремлю намагається тиснути на США, але реалізовувати такий сценарій не планує.

"Якщо КНР вдасться до таких кроків, то розпочнеться глобальна криза, суть якої полягатиме в тому, що Китай будуть відрізати від західної економіки. Це призведе до дуже серйозних конфліктів і в тихоокеанському регіоні. Фактично це можливий старт Третьої світової війни. Я схильний думати, що Китай таким чином намагається тиснути на Штати. Це своєрідний шантаж, але до реалізації задуму Китай не вдасться, адже втрати його будуть просто колосальними", - зазначив Андрусів в інтерв'ю ТСН.ua.

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