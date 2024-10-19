Чи допоможе план перемоги Зеленського зупинити війну: думка дипломата Валерія Чалого

Щоб мати реалістичний план перемоги, необхідно спочатку визначити стратегію перемоги, основні стратегічні цілі.

Таку думку в інтерв'ю Liga.net висловив колишній посол України в США Валерій Чалий.

"Мирний план в інформаційній сфері вбиває наразі дискусію про сценарій. І це його найбільший позитив. І так він планувся. Він не планувся перед візитом президента до США , щоб всі дискусії про капітуляцію, торгівлю... Володимир Зеленський сказав чітко - ми не торгуємо територіями. Що далі ми обговорюватимемо? Він відсік процес нереальних сценаріїв... Це ще гірше було б, ніж розбити назвою "мирний план", назва вже своє відпрацювала. Ми тепер маємо час. Після зими треба думати наперед, що звітувати по реалізації плану. Мирний план зіткнеться з реаліями. У нас з'явилася надія, що перемогу можна зробити. До цього треба готуватися. Ніколи жоден план не виконується на 100%", - сказав він.

Окрім того, за його словами, також необхідно враховувати наявні ресурси, виходити із реалістичної оцінки своїх та ворога сильних і слабких сторін, динамічної зміни ситуації, часових та інших факторів.

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги України. План складається із 5 пунктів і трьох таємних додатків. Це перелік заходів, які, за словами Зеленського, змінять перебіг війни із Росією на користь України.

Цей план уже був представлений у США та кількох європейських столицях, сказав Зеленський, і настав час окреслити, що це за "програма примусу Росії до миру та чому вона важлива".

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