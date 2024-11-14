Чи дозволить Трамп Росії знищити Україну: Дуда зробив потужну заяву

Польський лідер готовий поговорити про війну в Україні під час зустрічі з Трампом.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив: "не може уявити, що новообраний лідер США Дональд Трамп дозволить Росії знищити Україну".

Таку думку Дуда висловив на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, пише Liga.net.

За його словами, Трамп має поважати хоча б ті гроші, які американці надали Україні. Він зауважив, що від початку великої війни Вашингтон виділив "гігантські кошти, бойову техніку та фінансову допомогу". Саме тому обов'язок Трампа - зробити так, аби ці гроші поважати.

"Я не можу уявити, що президент Дональд Трамп дозволить Росії знищити Україну. Україна, в яку американський платник податків, за гроші якого незабаром відповідатиме президент Трамп, коли вступить на посаду, вклав такі величезні суми. Це питання поваги до грошей американських платників податків", – польський лідер.

Також Дуда розповів, що час майбутньої зустрічі з Трампом він обов'язково обговорить російсько-українську війну.

"Я буду представляти, звісно, ​​не тільки в контексті самої ситуації в Україні, а й ситуації в нашій частині Європи, наш погляд, наших сусідів, те, що у нас відбувається взагалі, а також у цьому контексті американських інтересів", – додав Дуда.

Нагадаємо, аналітик The Hill вважають, що за президентства Трампа диктатор РФ Володимир Путін може отримати "зелене світло" для подальшої експансії. Адже політик давно демонструє прихильність до Путіна і зневажливо висловлюється про українського лідера Володимира Зеленського.

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