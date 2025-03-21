Чи готова Чехія відправити своїх миротворців до України: президент Павел зробив заяву

Чехія готова взяти участь у переговорах щодо потенційної присутності іноземних військ на території України. Якщо буде ухвалено рішення про створення миротворчої місії, чеські військові можуть стати частиною контингенту.

Про це повідомив президент Чехії Петр Павел на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Києві у п’ятницю, 21 березня.

"Була зустріч на рівні начальників штабів в Лондоні. Її головною метою було обговорення модальності потенційної військової присутності в Україні. І Чехія готова бути частиною цих перемовин. І якщо буде фінальне рішення про створення таких сил, я справді вірю в те, що Чехія стане їх частиною", – сказав чеський президент.

Водночас він додав, що дуже складно визначити повноваження миротворчого контингенту до початку реальних переговорів.

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"Спочатку нам потрібна угода про військову присутність, і вже потім можна обговорювати мандат місії, її склад та структуру", – зазначив Петр Павел.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що вже "є контури мирної угоди" щодо війни в Україні за підсумками контактів з диктатором Путіним і Володимиром Зеленським.

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