Чи готова РФ на компроміс та припинення вогню: аналітики спрогнозували рішення Путіна

Росія навіть не має наміру розглядати можливість будь-яких поступок на майбутніх мирних переговорах щодо війни в Україні.

У Кремлі заявили, що не підуть на компроміси, заперечують можливість розміщення миротворців в Україні та відкинули можливість припинення вогню шляхом переговорів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Під час візиту до московського відділення Фонду "Захисники Вітчизни" 6 березня Володимир Путін наголосив, що Росія "не поступиться" і має намір досягти таких умов миру, які забезпечать їй довгострокові гарантії.

"Путін оголосив 2025 рік "Роком захисника Вітчизни", що свідчить про мобілізаційні зусилля та підтримку війни проти України. Він також заявив, що РФ "не відмовиться" від "власної" території на майбутніх мирних переговорах, маючи на увазі незаконно анексовані українські землі", – йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час пресконференції заявив, що Москва не розглядатиме жодних ініціатив щодо розміщення європейських миротворчих сил в Україні. За його словами, такі дії будуть прирівняні до розгортання сил НАТО, а отже Росія вважатиме їхньою прямою участю Альянсу у війні.

Крім того, Лавров підкреслив, що Росія наполягатиме на обліку так званих "першопричин" війни, серед яких він назвав припинення розширення НАТО та гарантії безпеки для РФ. Він заявив, що колишній президент США Дональд Трамп нібито розуміє ці вимоги, тоді як європейські країни їх ігнорують.

Нагадаємо, США та Україна погодили дату переговорів щодо припинення війни. Про це повідомила журналістка Fox News. Вони мають розпочатися 11 березня в Саудівській Аравії.

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