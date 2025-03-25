Чи готова Україна до безумовного припинення вогню: відповідь посолки України в США

Україна готова до повного припинення вогню без попередніх умов, однак для цього необхідна згода Росії.

Україна готова до повного та безумовного припинення військових дій. Однак така ініціатива потребує згоди Росії.

Про це повідомила посолка країни в США Оксана Маркарова в інтерв'ю Bloomberg.

Маркарова наголосила, що Україна готова зупинити бойові дії без обмежень за термінами або попередніх умов. Однак президент Росії Володимир Путін продовжує висувати вимоги щодо усунення "першопричин конфлікту".

Маркарова також зазначила, що Україна та США активно працюють над угодами в декількох сферах.

"Є багато галузей, де ми можемо співпрацювати. Це також стосується і енергетики, сільського господарства, інфраструктури й оборонних технологій", — зазначила Маркарова.

Нагадаємо, в ОП відреагували на заяву Росії про залучення до переговорів ООН та інших країн.

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